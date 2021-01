Marly onthult geslacht ongeboren kindje en Ferry wil weer vooruitkijken

Cabaret op SBS 6 schot in de roos: Brigitte Kaandorp scoort dik een miljoen kijkers

17 januari Cabaret op SBS 6 is nu al een groot succes te noemen. De voorstelling Eh… van Brigitte Kaandorp trok gisteren dik 1 miljoen kijkers naar de tv-zender toe. Prima cijfers recht tegenover kijkcijferknaller Wie is de Mol? op NPO 1, dat goed is voor bijna 2,6 miljoen belangstellenden. Op social media heerste ook enthousiasme: ,,Eindelijk weer eens lekker lachen", schrijft Jan de Hoop.