Marnix had een poeier op zijn neus verdiend tijdens het etentje

Vlinders bij Marnix. Toch nog. En een boel ook. Wie had dat gedacht? Maar voor wie de aflevering niet gezien heeft en nu denkt dat het toch nog wat geworden is met Janneke: ze brachten op citytrip een bezoekje aan een vlindertuin. En daar bleef het dan ook bij, wat betreft fladderaars. Zoals we met z’n bijna 4 miljoenen vorige week al op ons klompen aanvoelden, om in het boerenjargon te houden.



Ik vond het wel getuigen van humor bij de makers van Boer zoekt Vrouw dat ze dat eigenwijze stuk boer uitgerekend daarheen hadden gedirigeerd. Ik snakte onderhand ook wel naar wat licht- en luchtigheid tijdens dat stedenreisje Erfurt dat van de tenenkrommende situaties aan elkaar hing. Zelfs kijken deed pijn, laat staan hoe het voelde als je er middenin zat. De theekopjesscène van boerin Henrike en veearts Bert in Disneyland Parijs mag dan berucht zijn, Marnix en Janneke in het treintje kwam daar toch verdacht dicht bij in de buurt.



Zelden twee mensen zo ongemakkelijk gezien met elkaar, zelfs de knuffelpartij onder de brug hielp geen zier. Hij omdat hij zo overduidelijk met zichzelf en zijn gevoel aan het worstelen was. Zij omdat ze maar gezellig bleef doen, tegen de klippen op. Ze verdient er geen lintje , maar een hele serie koninklijke onderscheidingen voor. Ik had Marnix een poeier op zijn neus gegeven tijdens dat etentje dat hij zo doelbewust om zeep hielp met zijn veel te boude eerlijkheid. En anders wel bij dat ‘poe hé, zou Tommie zeggen’ dat ik net een paar keer te veel heb gehoord.