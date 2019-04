Marokkaanse prinses duikt na anderhalf jaar plots weer op

De Marokkaanse prinses Lalla Salma heeft voor het eerst in zo'n anderhalf jaar tijd weer een officieel werkbezoek afgelegd. De vrouw van koning Mohammed VI was al sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen, zonder enige verklaring van het koninklijk huis.

In de stad Béni-Mellal bezocht de 41-jarige Salma afgelopen donderdag een ziekenhuis, zo is te zien op foto's die op sociale media rondgaan. Ze sprak er ongeveer twee uur met artsen en patiënten. Salma heeft een eigen stichting voor kankeronderzoek. Of dit betekent dat ze al haar officiële taken weer hervat, is onduidelijk. De woordvoerder van de koning wil, ook na haar terugkeer, niks zeggen over de prinses.

Lees verder onder de foto

Lalla Salma was sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen. Haar afwezigheid viel pas echt op toen de koning een hartoperatie onderging in Parijs en zij ontbrak op de familiefoto’s die bij zijn ziekbed werden gemaakt en naderhand door het hof verspreid. Dat bracht een hele stroom berichten en geruchten op gang, waarbij werd gesproken van een eventuele scheiding van Lalla Salma en Mohammed (55).