Maroon 5 naar Ziggo Dome

De show in Amsterdam maakt onderdeel uit van de Red Pill Blues Tour, waarvoor de band de hele wereld over reist. De Noorse zangeres Sigrid gaat als special guest mee tijdens de wereldtournee.

Maroon 5 scoorde in 2002 zijn eerste grote hit met This Love en groeide daarna uit tot een van de grootste popbands van de wereld. Hun laatste grote hit was Girls Like You, in samenwerking met Cardi B.