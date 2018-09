'Maroon 5 treedt op tijdens Super Bowl'

Moeder spreekt openhartig over bijna fatale overdosis Demi Lovato

19:50 Voor het eerst sinds de overdosis die de Amerikaanse zangeres Demi Lovato (26) eind juli nam, heeft haar moeder Dianna de la Garza er in het openbaar over gesproken. Op de Amerikaanse zender Newsmax TV vertelt ze dat ze twee dagen lang in onzekerheid heeft gezeten of haar dochter het wel zou redden.