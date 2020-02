Married at First Sight-Chantal over huwelijk: Ik had nee moeten zeggen

Hoewel kijkers al van mijlenver zagen aankomen dat de verbintenis tussen Henk en Chantal niet op een succes zou uitlopen, na onder meer de mislukte huwelijksreis vorige week, zijn er veel verbolgen over de manier waarop Chantal met de situatie omgaat. ,,Ik had gewoon nee moeten zeggen’’, stelt de bruid. ‘Chantal begrijpt het nog steeds niet; Hénk had eigenlijk ‘nee’ moeten zeggen’, schrijft iemand. Anderen vinden dat Henk beter verdient. ‘Doe dit nou niet, jezelf naar beneden halen’, schrijft een Twitteraar. ,,Je hebt enorm je best gedaan, dat ziet heel Nederland.’’



Henk, die in een telefoongesprek met zijn dochter zegt dat Chantal over hem heen walst, ‘en dan niet met één maar met twee walsen’, zegt dat hij geen zin heeft om met zijn vrouw te gaan samenwonen. ,,Dit huwelijk was al gedoemd te mislukken voordat het startte.’’