Married at First Sight-kandidate krijgt koudwatervrees en cancelt bruiloft

VIDEO Griet Op de Beeck slaat met auto over de kop op snelweg bij Hengelo

21:31 De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck is onderweg naar een lezing in De Lutte (Overijssel) betrokken geraakt bij een stevig ongeluk. De auto waarin ze zat, bestuurd door haar neef, sloeg op de A1 bij Hengelo over de kop. Het voertuig belandde op de kop in de berm. Wonder boven wonder kwam Op de Beeck er zonder grote kwetsuren vanaf.