Married with Children mogelijk terug op tv als animatieserie

Alex Carter, producent en schrijver van de animatieserie Family Guy geeft leiding aan de geanimeerde versie van Married with Children . De serie gaat over schoenenverkoper Al Bundy (Ed O’Neill), zijn vrouw Peggy (Katey Sagal), dochter Kelly (Christina Applegate) en zoon Bud (David Faustino). De show was een enorm succes en telde 259 afleveringen gedurende elf seizoenen.

Kelly Bundy heeft meer in haar mars, blijkt in Dead to me

Dit is niet de eerste poging om de serie nieuw leven in te blazen. In 2014 kondigde Sony plannen aan voor een spin-off van de serie, die zou draaien om het personage Bud Bundy. Deze spin-off is uiteindelijk nooit van de grond gekomen. In 2003 en in 2012 kwam de cast ook al eens bij elkaar voor een reünieaflevering.