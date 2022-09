Mart Hoogkamer is grootste kanshebber bij Buma NL Awards

Hoogkamer is met zijn hit Ik Ga Zwemmen genomineerd in de categorieën Meest Succesvolle Single en Meest Succesvolle Feesthit. In de eerstgenoemde categorie maakt hij ook samen met Donnie kans met het nummer Bieber Van De Kroeg. Dat lied is ook genomineerd voor de prijs voor Meest Succesvolle Kroeghit.

Lees ook Play Mart Hoogkamer vangt biertje op uit publiek en drinkt bekertje leeg

Donnie heeft daardoor in totaal drie nominaties op zijn naam staan. Hij maakt ook nog samen met René Froger kans op de award voor Meest Succesvolle Single voor hun nummer Bon Gepakt.

Meest Succesvolle Album

Op de prijs voor Meest Succesvolle Album maken drie artiesten kans. Rein Mercha, Django Wagner en Robert Pater zijn genomineerd.

De winnaars van de Buma NL Awards, op basis van verkoop-, download-, en streaminggegevens, worden op 10 oktober bekendgemaakt in TivoliVredenburg in Utrecht. In tegenstelling tot voorgaande jaren ligt de focus dit keer volledig op het Hollandse genre.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: