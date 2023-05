Mart Hoogkamer last op doktersadvies rustpauze in

Mart Hoogkamer (25) moet op doktersadvies rust nemen. De agenda van de volkszanger is tot 1 juli leeggehaald. ‘De lichamelijke gesteldheid van Mart verplicht ons deze beslissing nu te nemen’, valt te lezen in de verklaring van zijn management.

‘Naar aanleiding van het bloedonderzoek dat nu loopt, is nog niet de definitieve diagnose te stellen’, aldus zijn management. De 25-jarige artiest zal de komende weken niet beschikbaar zijn om commentaar te geven.

In een persoonlijke boodschap zegt Hoogkamer dat hij ‘over zijn grenzen is gegaan’. ,,De aankomende weken wil ik eerst tot rust komen en een nieuwe balans vinden tussen mijn passie muziek en mijn eigen energieniveau.” Om die reden last de zanger ‘bewust een tijdelijke werk- en mediapauze’ in.

,,Het spijt me dat ik de fans teleur moet stellen, evenals de organisatoren die mij geboekt hebben”, laat Hoogkamer weten. ,,Ik hoop op ieders begrip en kijk er naar uit om later dit jaar weer samen met al mijn fans een nieuwe fase in te gaan.”

Stress

Hoogkamer cancelde vorig jaar ook meerdere optredens vanwege problemen met zijn gezondheid. Hij kampte destijds met stemproblemen. Vermoedelijk was stress daar de belangrijkste oorzaak van, vertelde hij eerder. ,,Ik durfde voorheen nooit nee te zeggen, ik ging altijd maar door”, zei Hoogkamer, bekend van zijn hit Ik ga zwemmen. ,,Zodra ik op vakantie ging, werd ik - vaste prik - in één klap doodziek. Dat kwam omdat mijn lichaam eindelijk de rust had om te herstellen.”

