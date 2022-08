Mart Hoogkamer stapt opnieuw podium af door bierdouche: ‘Dit is toch niet normaal?’

Hoogkamer deelt de beelden die ook rondgaan op TikTok dit keer zelf op sociale media. Daarop is te zien dat hij het podium opstapt in Drouwenermond op het Boerenrock Festival. Een enthousiaste menigte begint meteen te schreeuwen, maar vanuit de achterkant van de zaal worden er meerdere biertjes op hem afgegooid. ,,Niet doen, niet doen", geeft Hoogkamer aan, maar op dat moment volgen er nog een tiental biertjes.



Daarop legt hij het optreden stil om het publiek aan te spreken. ,,Luister, ik ben nu van plan te blijven staan", spreekt hij uit. Maar juist op dat moment wordt er weer drank vanuit het publiek gegooid. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen voor Hoogkamer, die nog ‘laters’ roept en vervolgens het podium afbeent. Op TikTok-filmpjes is te horen dat enkele mensen vervolgens ‘homo’ naar hem roepen.



Op Instagram schrijft hij: ‘Is dit normaal?’ Hij biedt zijn excuses aan aan de mensen die speciaal voor hem waren gekomen. Ook laat hij weten dat de organisatie van het Drentse festival achter hem staat en begrip voor de situatie heeft getoond. Het is niet de eerste keer dat Hoogkamer dit overkomt. In juni stapte hij na zestien tellen van het podium af tijdens de Pinksterfeesten in Beckum nadat hij ook daar overladen werd met bier.



Eerder op de avond was zijn optreden op de Woerdense Vakantieweek wel een groot succes. Daar werd hij ondersteund door een wel heel bijzondere gastzanger. Samen met recordinternational Wesley Sneijder zong hij voor het publiek zijn hit Ik ga zwemmen.