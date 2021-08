Mart Hoogkamer zag succes ‘Ik ga zwemmen’ niet aankomen: ‘Niet te bevatten’

Twee jaar geleden huurde Hoogkamer een villa in Zeeland met vrienden en collega’s. Ze werkten aan muziek, maar maakten ook lol met elkaar. Bij de woning zat een zwembad, waar iedereen met plezier gebruik van maakte. Hoogkamer ontdekte tijdens een van die momenten dat hun alcoholvoorraad er doorheen was. Althans, dat dacht hij. Toen hij in de koelkast keek, viel zijn oog namelijk op een fles Bacardi Lemon. ,,En ik krijg opeens een ingeving, van: ik ga zwemmen in Bacardi Lemon.”



De zanger vroeg vervolgens aan een collega of er een melodie op zijn tekstje kon worden gemaakt. En net op het moment dat Hoogkamer het zinnetje nog een keer zong, kwam zijn manager aanlopen. Die vulde hem aan: ,,Een echte tijger is niet te temmen.” Daarop reageerde Hoogkamer: ,,We hebben een hitje te pakken.”



Dat dat moment het begin van dit enorme succes was, had Hoogkamer nooit kunnen bedenken. Het lied lag inmiddels al twee jaar op de planken, maar de artiest koos er bewust voor om het niet eerder uit te brengen. ,,Omdat ik wel wist dat het liedje wát ging doen, maar ik had niet verwacht dat ‘ie dit ging doen”, legt hij uit.