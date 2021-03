Martien en Maxime achtervolgen Erica naar nieuwe vlam: ‘Een keer en nooit meer’

Het grote woord kwam er eerder deze week al uit: Erica Meiland heeft de liefde gevonden bij privédetective Sander van Betten. De twee ‘hebben het al een half jaar heel leuk’, zo onthulde Erica aan deze site, na berichtgeving van Story.



In de aflevering van gisteravond konden Martien en dochter Maxime hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Want ondanks dat Erica had aangegeven dat zij haar nieuwe vlam pas zullen ontmoeten als zij hem zélf beter kent, wilden Martien en Maxime niet meer wachten. En dus stapten ze - zo incognito mogelijk - in de auto om Erica te achtervolgen naar haar date. ,,Zij rijdt zo hard, het is niet te doen”, zei Maxime, waarop Martien antwoordde: ,,Ik vind het verschrikkelijk.”



Het leek Martien dan ook een beter idee dat Erica haar nieuwe vlam in het vervolg mee naar huis zou nemen. ,,Dit doe ik een keer en nooit meer.”



De achtervolging zorgde voor hilariteit onder de kijkers, al stelden sommige mensen dat het overduidelijk was dat het stukje in scène was gezet.