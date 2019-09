Martien Meiland ook te zien in Ranking the Stars

Eerder werden de andere namen al bekendgemaakt door presentator Paul de Leeuw. Zo doen onder anderen Kjeld Nuis, Steven Brunswijk, Emma Wortelboer en Anny Schilder mee. Ook Roy Donders, Patricia Paay, Frits Huffnagel, Inge de Bruijn en Ryanne van Dorst hebben hun deelname aan Ranking The Stars toegezegd.



In juli werd bekend dat het programma, dat altijd werd uitgezonden door BNNVARA, terugkeert op televisie. De publieke omroep zette in mei een streep door de show omdat deze te veel entertainment zou bieden.



Ranking The Stars was in 2006 voor het eerst op televisie te zien. Loslippige BN’ers nemen elkaar de maat, beantwoorden niet-alledaagse vragen en doen openhartige bekentenissen.