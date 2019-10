Martiens Cash or Trash met gemengde gevoelens ontvangen

We zien Martien Meiland de laatste maanden wekelijks op tv met zijn eigen realityserie Chateau Meiland, maar sinds vanavond is hij ook te bewonderen in het programma Cash or Trash. Daarin begeleidt Martien mensen die hun waardevolle spullen laten taxeren door drie professionals en de items vervolgens proberen te verkopen aan een panel van vijf doorgewinterde handelaren.



Kijkers van het nieuwe SBS-programma twitterden vanavond fanatiek mee met de uitzending. Waar de een Cash or Trash omschrijft als ‘Van onschatbare waarde in een hysterisch jasje', spreken andere mensen van een ‘slechte kopie’ van de Duitse variant Bares für Rares.



‘Cash or Trash is echt zo’n niks-aan-de-hand-programma, maar het is heerlijk door Martien Meiland’, schrijft een enthousiaste kijker. En een ander: ‘Wat goedddd! Leuk programma van Martien Meiland’. Toch zijn er ook mensen die hun vraagtekens zetten bij de handelaren in het programma. ‘Die biedingen zijn zo onrealistisch’, merken meerdere Twitteraars op.



Of het programma net zo'n kijkcijferhit wordt als Chateau Meiland is nog maar de vraag. De nieuwbakken presentator liet eerder vandaag doorschemeren te hopen op zo'n 600.000 kijkers. Of zijn presentatiedebuut nu naar meer smaakt, weet hij niet. ,,Er moet ook geen overkill van Martien Meiland op tv komen", vertelde hij aan Qmusic-dj’s Mattie en Marieke.