Martijn focust vandaag liever op zichzelf en Nicolette kan bijna een dierentuin openen

Advocaat na dubbelen naam Orlando Boldewijn in Five Live: ‘Direct contact opgenomen met moeder’

Advocaat Sébas Diekstra, die de moeder bijstaat van de in 2018 op 17-jarige leeftijd overleden Orlando Boldewijn, zegt dat zijn cliënt contact heeft gehad met de producent van de tv-serie Five live. Dat laat de advocaat vandaag weten naar aanleiding van de ophef over het feit dat een personage uit de SBS 6-show ook Orlando Boldewijn heet.

3 oktober