Martijn Koning: ‘Eén tumor teruggekomen en weer weggehaald bij herstellende vader’

Het was een maand geleden ‘ misschien wel het tv-fragment van het jaar ’: cabaretier Martijn Koning die met vader Bram te gast was in een uitzending van De Vooravond . Het stel vertelde over hun band en de kanker die Bram had. Stef Bos zong zijn evergreen Papa . Tranen gegarandeerd. Nu was Koning opnieuw te gast in het programma. De operatie is goed gegaan bij zijn vader, vertelde hij. ,,Helaas is vorige week wel één tumor teruggekomen.”

Presentator Renze Klamer wilde het vanavond toch nog even weten van Koning. ,,Ik wil er nog even snel op terug komen. Want een maand geleden ben je hier te gast geweest met jouw vader Bram. Dat was een mooie uitzending, een mooi gesprek met jullie. Want je vader stond een zware operatie te wachten. Ik ben toch even benieuwd: Hoe is dat gegaan?’’

De kanker zat dit keer in Bram Konings mond. Het is de vierde keer dat hij met tumoren te maken kreeg. ,,De operatie is technisch heel goed gegaan’’, zegt Martijn, ,,maar het was wel zwaar om van te herstellen. Helaas is vorige week één tumor teruggekomen en die hebben ze gisteren weer verwijderd. Nu is hij weer thuis aan het herstellen. Het is een hele sterke vent en hij gaat het zeker redden, maar het kost heel erg veel moeite.’’

Emotioneel

Toen vader en zoon een maand geleden voor het eerst op tv over de kanker vertelden, leverde dat emotionele televisie op. ,,Ik ben helaas behept met een fenomeen dat heet kanker”, vertelde Bram Koning, de vader van de cabaretier in de uitzending. ,,Ik heb nu al voor de vierde keer dat de tumoren terugkomen, dus ik heb al een hele reeks operaties achter me.” Het begon met een erfelijke ziekte, die uiteindelijk leidde tot de vele operaties, zo legde hij uit. ,,Van darmkanker tot een openhartoperatie.” De operatie aan zijn mond zou een zware zijn. ,,Dit is naar alle waarschijnlijkheid het laatste weekend dat ik nog kan praten en eten’’, aldus vader Bram.

Vader en zoon waren in De Vooravond aangeschoven in het kader van het nummer Papa van zanger Stef Bos. Het lied is dertig jaar oud. Reden genoeg voor de redactie van het televisieprogramma om dit seizoen vaders en zonen uit te nodigen om te praten over hun band. Martijn Koning en zijn vader trapten af. Toen Bos daarna de avond afsloot met het nummer duurde het niet lang tot de tafelgasten hun tranen de vrije loop lieten. Zo kon presentatrice Fidan Ekiz haar tranen niet bedwingen, maar ook Britt Dekker, die drie jaar geleden haar vader verloor na een val, hield het niet droog. ,,Zitten we dan”, reageerde Renze Klamer na afloop van Bos’ optreden.

Vanavond besloot Martijn zijn korte relaas over zijn herstellende vader met een lieve boodschap. ,,Papa, als je kijkt: zet hem op. Ik hou van je’’, zei hij kijkend in de camera, een vuist omhoog houdend.

