Martijn Koning: Ik zei niets verschrikkelijks in Baudet-column

Cabaretier Martijn Koning snapt niet waarom iedereen viel over zijn column over Thierry Baudet in het programma Jinek. De komiek raakte in opspraak toen Baudet tijdens de ‘roast’ wegliep. Naderhand boden Eva Jinek en RTL excuses aan voor zijn tekst.

,,Het lijkt alsof ik iets verschrikkelijk heb gezegd”, stelde Koning in De Vooravond. ,,Ik zou iedereen die boos werd, aanraden de tekst goed te lezen. Het valt echt allemaal mee.”

Koning zei dat hij niet schrok toen Baudet wegliep tijdens zijn column. ,,Hij loopt altijd weg, dat is zijn ding nou eenmaal. Ik zei nergens dat hij racistisch of antisemitisch is: ik wilde hem doen beseffen dat de uitspraken die hij doet heftig zijn. Ik heb niets anders gedaan dan zijn eigen uitspraken aan hem geserveerd, hem met zijn eigen woorden geconfronteerd.”

Fictieve kinderen

Wel erkent Koning dat de toon van de column anders was dan wanneer hij een tekst zou schrijven over bijvoorbeeld Jesse Klaver of Wouter Koolmees. ,,Baudet is iemand die zelf ook stevige uitspraken doet, en daar ook door zijn eigen partijleden over is geconfronteerd.”

De cabaretier snapt niet waarom critici vielen over het feit dat hij de vriendin van Baudet benoemde. ,,Baudet geeft zelf doorlopend aan dat hij geen antisemiet kan zijn omdat zijn vriendin Joods is. Dat is dus bestaande informatie die hij zelf verstrekt. En kinderen heeft hij niet, ik heb het alleen over fictieve kinderen.”

De cabaretier hoopt in de toekomst nog vaak dit soort politieke columns te mogen doen, ook bij Jinek.