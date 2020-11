Martijn Koning scoort met Knorrepodcast: ‘Een speeltuin waarin alles kan’

Is er wat podcasts betreft een revolutie uitgebroken?

,,Zeker, ik denk dat we zelfs kunnen spreken van een podcastoorlog. Ik ben zo trots en dankbaar dat uitgerekend wij die ontketend hebben... Nee zonder gekheid, ik dacht zelf ook eerst dat het een soort zolderkamertjes-ik-hoop-dat-een-iemand-luistert-gedoe was, maar het is superinteressant. Zoveel mensen zijn erachter gekomen wat voor een leuk platform de podcast is. Hoeveel creativiteit je hierin kwijt kan. En dat er zo vaak naar geluisterd wordt.”

Hoe komt dat denk je?

,,Ik denk dat de crisis ook heeft bijgedragen. Veel mensen zitten thuis. Hebben de tijd om het te ontdekken. Maar ook de bekendheid van de podcasts, zoals die van Joe Rogan. Misschien wel de beste die er is. Veel mensen gaan daarnaar luisteren, maar denken zelf ook: dat ga ik ook doen. In Nederland kwam de podcast in het nieuws door die opmerking van Sander Schimmelpenninck over Alexia (hij noemde de 15-jarige prinses ‘de lekkerste’ van de drie; red.) Dat werd een ding, waardoor ook de podcast in het algemeen bekendheid kreeg.”

Hoe kwamen jullie tot het maken van een podcast?

,,Ik was al bezig met een YouTube-kanaal, want ik wilde een soort grappige nieuwszender. Maar dat was veel te veel werk. Overigens ga ik dat nog wel doen, hoor. En toen kwam eind september Sander Schimmelpenninck langs bij een try-out van mij in Bellevue. Samen met Welmoed Sijtsma, als een soort einde van hun duoschap bij Op1. Hij vertelde over zijn Zelfpodcast met Jaap Reesema. Dat je er gewoon mee kunt beginnen. Dat ze er nog geld aan verdienen ook. Dat wist ik helemaal niet. Hij vertelde dit op zaterdagavond en een week later, op zondag, stond onze eerste podcast online.”

Quote We zijn solisten, werken lastig samen. Er was veel ruzie, maar dat is nu al minder Martijn Koning

De Knorrepodcast met Sander van Opzeeland.

,,Sander is een van mijn beste vrienden en zo ongeveer de grappigste gast van Nederland. Kijk, we willen allebei spelen, willen ons ei kwijt, maar dat gaat nu niet. Dit is een heerlijk alternatief, al blijven we hiermee wel doorgaan als we wel weer het podium op mogen. Het was in het begin wel moeilijk om elkaar te vinden. We zijn solisten, werken lastig samen. Er was veel ruzie, maar dat is nu al minder.”

Ondertussen sprongen jullie in een gat, want veel comedypodcasts waren er nog niet.

,,Klopt. Onze insteek was: hoe kom je tot grappen? Gek genoeg zijn we daar de laatste paar afleveringen van afgeweken. De laatste tijd lijkt het wel alsof we in een talkshow zitten. Dat is niet de bedoeling. Bij onze laatste podcast hebben we Raoul Heertje als gast. De oprichter van de stand-up in Nederland. Heel cool.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm De Knorrepodcast. © PR

Je zei dat 50.000 mensen al hebben geluisterd. In een maand tijd. Hoe komt dat?

,,Geen idee eigenlijk, maar Sander is echt een heel grappige gast die al heel lang comedy en stand-up doet, maar niet veel toert. Nu kunnen mensen naar hem luisteren. Sociale media helpen ook en we praten ook over het vak. Ik had het idee dat er niet veel comedy was in podcasts. Nu heeft Theo Maassen er een, die jongens van de Lama’s. De kwaliteit gaat omhoog. En nogmaals, door corona zitten velen thuis. A blessing in disguise, een zegen vermomd als virus.”

Vanwaar die naam Knorrepodcast?

,,Knorrepot vind ik een grappig woord en ik hou erg van varkens, sowieso van dieren. Het bekt lekker.”

Quote We kunnen doen wat we willen. Als ik een half uur een bloemkool wil intervie­wen, dan kan dat Martijn Koning

Wat is de toekomst?

,,De eerste adverteerders melden zich, maar daar zijn we niet mee bezig. We willen blijven geinen en ons ontwikkelen. Het mooie: we hoeven met niemand te overleggen of af te stemmen. Podcast betekent totale vrijheid van creativiteit. We kunnen doen wat we willen. Als ik een halfuur een bloemkool wil interviewen, dan kan dat. Ik heb als het ware een nieuwe speeltuin ontdekt. Een speeltuin waarbij ik niet hoef te vragen wanneer ik mag spelen en ook niet hoef te smeken of ik alsjeblieft op de schommel mag, want dat doe ik gewoon. Natuurlijk willen we ons ontwikkelen. Misschien camera erbij, richting YouTube, of gasten uitnodigen. Of hoorspelen maken.”

Je was al bezig met try-outs voor de nieuwe show Koning voor de toekomst. Wanneer denk je dat je weer kan optreden?

,,Ik heb geen idee. De première zou in januari zijn, maar alles wordt doorgeschoven. Het fijne is dat de show niet coronagerelateerd is. Het is supervervelend, zeker voor collega’s die net begonnen zijn. Heel zuur. Ik merk zelf gelukkig minder van de crisis omdat ik veel dingen ernaast doe. Televisie, schrijven voor andere programma’s, liedjes, en nu dus de podcast.”

Beluister alle afleveringen van de Media Podcast:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.