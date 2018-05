Martijn Krabbé weer single: Het werkt niet tussen Noi en mij

De presentator bevestigt de breuk aan deze site na een artikel in weekblad Privé. ,,Dat het niet werkt tussen mij en Noi is duidelijk. Ik vind het alleen heel naar voor haar dat er steeds gesuggereerd wordt dat het alleen aan haar ligt. Dat is een halve waarheid'', vertelt Martijn (50).



Krabbé was sinds 2015 samen met de 38-jarige danseres en acrobate. Ze leerden elkaar kennen via Facebook. Gedurende hun relatie lasten ze meerdere keren een relatiepauze in, wat voer was voor allerhande geruchten. ,,Noi is ontzettend lief en waarschijnlijk beter in staat dan ik om opnieuw te beginnen. Daar ben ik erg verdrietig over, maar meer voor haar en haar omgeving. Ze is een van de allerleukste vrouwen die ik ooit ben tegengekomen'', zegt Martijn. ,,Het is onterecht dat dit een beetje verloren gaat in de berichtgeving.''

Hij wordt 'zo langzamerhand wel ziek' van alle verhalen over zijn relatieperikelen, besluit hij. ,, Ik denk namelijk dat mijn liefdesleven erg zou opknappen van wat privacy. Maar goed, daar schijn ik geen aanspraak op te kunnen maken.''