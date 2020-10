Martijn Krabbé zit de Meilandjes op de hielen met Kopen Zonder Kijken

In Kopen Zonder Kijken zijn hoofdrollen weggelegd voor makelaar Alex van Keulen en bouwkundige Bob Sikkes, die panden opkopen en voor de deelnemers vervolgens verbouwen tot het huis van hun dromen. Krabbé bemiddelt, styliste Roos zorgt voor de finishing touch. Een succesvol format, zo bleek uit de kijkcijfers van het afgelopen seizoen, die steevast rond de miljoen waren.

Gisteren ging Krabbé op jacht naar een stulpje voor Joeke en Fernant, die hun Amsterdamse bovenwoning willen verruilen voor iets groters. Ze worden constant overboden en dus overwegen ze een verhuizing naar Haarlem, maar ook daar moeten ze concessies doen. Uiteindelijk zorgen ze dat ze hun budget kunnen verhogen met 25.000 euro én moeten ze gaan voor een huis in een buitenwijk in plaats van in de stad, zodat ze ‘meer huis’ voor hun geld krijgen.

Groene voordeur

Makelaar Alex van Keulen weet uiteindelijk een huis voor hen op de kop te tikken, terwijl Joeke en Fernant in het buitenland zijn. De twee zijn in eerste instantie intens gelukkig, maar als ze later het huis zien, slaat de stemming om. Joeke noemt de groene voordeur ‘afschuwelijk’, Fernant zegt beteuterd over de volledig gestripte woning dat ‘er nog helemaal niets is’. Ze kunnen zich totaal niet voorstellen hoe het er na een verbouwing uit zal zien.

Er is nog 115.000 euro over om de bouwval om te toveren tot een droomhuis, iets wat minimaal drie maanden gaat duren. Bouwkundige Bob Sikkes vraagt om nog eens 30.000 euro voor wat hij noemt ‘de grootste metamorfose ooit’. ,,Er is meer dan 130.000 euro in die lege kubus gegaan”, zegt Krabbé als hij het stel na de verbouwing voor het eerst hun huis laat zien. ,,Oh dit is zo mooi”, jubelt Joeke. ,,Dat wij hier mogen wonen.”

Meiland

Intussen werd er op SBS 6 ook druk verhuisd: ruim 1,4 miljoen kijkers (52.000 meer dan Kopen Zonder Kijken) zagen hoe de verhuiswagen van de Meilandjes kwam voorrijden bij hun Franse chateau. Martien (59), Erica (56) en Maxime (24) keren terug naar Nederland en dat zorgde bij de kasteelheer voor veel emotie. ,,Ik vind het gewoon vreselijk. Ik vind het toch raar”, zei Martien, om even later een fles open te trekken. ,,Meid, wat heb ik trek in een wijntje.”

