Martijn op huwelijksreis in de Ikea en Chantal straalt als flamingo

Extra show van Within Temptation en Evanescen­ce in Amsterdam

11:26 Within Temptation en Evanescence geven op 22 april een extra show in de Ziggo Dome in Amsterdam. De voorverkoop van de tweede show in Nederland is direct gestart via Ticketmaster, kondigde concertorganisator Mojo vandaag aan. De eerder aangekondigde show op 21 april was razendsnel uitverkocht.