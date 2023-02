Martijn trapt in Married at First Sight op Nicoles hart met laatste woorden: ‘Het ging altijd om jou’

miljoen kijkersMartijn en Nicole, het meest besproken koppel uit de RTL 4-hit Married at First Sight , zijn officieel gescheiden. Dat zagen een miljoen kijkers dinsdagavond. Volgens bioloog Patrick van Veen is er in razend tempo ‘bijna een soort competitie’ tussen de twee ontstaan.

In de korte geschiedenis van het nieuwe seizoen van MAFS werd meer dan duidelijk dat Martijn (50) en Nicole (47) geen match zijn. Hun huwelijksreis naar het romantische Puglia zat in plaats van geknuffel bomvol geruzie, en dus was een scheiding onvermijdelijk.

Toch schoof Nicole vanavond redelijk relaxed aan op het fluwelen liefdesbankje van Carlo Boszhard. ,,Er zijn mensen geweest die hier met een bepaalde spanning zaten. Ik zit hier niet met een gespannen gevoel.” Martijn vond het leuk ‘haar weer even te zien’.

Maar al snel is er van de ‘gemoedelijke’ sfeer weinig over. Als Carlo Martijn vraagt of Nicole geïnteresseerd was in zijn familie, reageert hij niet bevestigend. ,,Tot op zekere hoogte wel.’' Nicole bijt van zich af. ,,Waarom tot op zekere hoogte? Ik heb er op de bruiloft direct naar gevraagd. Ik heb app-contact gehad met zijn dochter. Ik weet volgens mij alles over zijn exen, over de moeders van je kinderen. Ik heb het zéker niet alleen maar over mezelf gehad.”

Miscommunicatie

Volgens Carlo is miscommunicatie de reden van deze situatie. Nicole vat samen: ,,We gingen zwemmen na het ontbijt. Er waren nul irritaties. Niet dat ik wist. Tijdens het zwemmen voelde ik een afstandje. Toen zei hij: Ik ben er klaar mee, ik stop ermee.”

Volgens expert Patrick van Veen willen beide kandidaten ‘gezien worden’. Iets wat Martijn onderstreept in zijn afscheidswoorden. ,,Eigenlijk ging het altijd om jou. Vandaar, gaf ik op tijd aan, ik heb last van het ‘eenrichtingsverkeer’. Helaas waren we samen niet in staat hierin elkaar beter te begrijpen. Helaas ga ik verder als single, gescheiden man. Balen, maar ik wil je graag behouden als een vriend.”

Nicole heeft een slokje water nodig om bij te komen en laat weten dat haar ‘hart in haar keel zit’. ,,Dat je op de allereerste dag al gelijk de handdoek in de ring gooide, kwetste me enorm. Ik zal nooit begrijpen hoe je in dit experiment kunt stappen om vervolgens na 24 uur al op te geven.’’

Met de flitsscheiding komt er versneld een einde aan het liefdesexperiment. Het team van experts introduceert woensdag een bonuskoppel, Patricia en Stephen, die eerder te horen kregen dat ze niet waren geselecteerd. Het is afwachten of dat jawoord wel een succes wordt.

MAFS werd bekeken door een miljoen kijkers, en was daarmee goed voor een zesde plek in de top tien best bekeken programma's dinsdag.

Martijn en Nicole leken in Married at First Sight voor elkaar gemaakt.

