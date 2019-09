Martijn viert al vroeg kerst en Gordons eerste nuchtere trip naar New York

update Jan Roos in elkaar geslagen: ‘Bij eerste vuistslag verloor ik bril waardoor ik niks meer zag’

14:51 Opiniemaker en columnist Jan Roos (42) is gisteren naar eigen zeggen zwaar mishandeld bij zijn woning in het Noord-Hollandse Bergen. Volgens de schrijver werd hij rond etenstijd ‘uit het niets en zonder enige aanleiding’ in elkaar geslagen toen twee ‘ongure types’ zijn pad kruisten. ,,Ik kon me niet verweren omdat bij de eerste vuistslag mijn bril met min zes-glazen van mijn hoofd vloog. Verweren was zinloos omdat ik zonder bril nagenoeg blind ben.”