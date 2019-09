Martijn viert al vroeg kerst en Paul geeft man een kus in Rusland

Update RTL Nieuws gaat in gesprek met ‘dronken’ Frits Wester: ‘Ik werd net wakker uit een droom’

14:50 Nadat Frits Wester gisteravond verscheen in RTL Nieuws, kwamen er veel reacties op het ogenschijnlijk ‘dronken’ televisieoptreden van de politiek commentator. RTL Nieuws laat weten in gesprek te gaan met Wester. Volgens de politiek commentator zelf is de verklaring voor zijn optreden simpel: ,,Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan.”