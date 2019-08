Martin brengt ode aan zijn liefde, Arie doet het zonder armpjes

Het ingestorte AZ-stadion en Tim Akkerman in De Ochtend Show to go

21:19 Op donderdag 22 augustus zijn Ad Tissink, verslaggever bij vakblad Cobouw en zanger Tim Akkerman te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Jörgen Raymann en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.