Martin Freeman vindt Sherlock niet leuk meer

StukTV verovert eerste plek in YouTube 100

21:06 Het YouTube-kanaal van StukTV staat dit jaar op nummer 1 van de YouTube 100, een boek met de beste YouTubers van Nederland dat zaterdag verschijnt. Het is de tweede keer dat uitgeverij FC Klap de YouTube 100 uitbrengt. Vorig jaar koos de vakjury Dylan Haegens tot de beste YouTuber en stond StukTV op de tweede plek. Dylan zat dit jaar in de jury en ontbreekt daarom in de ranglijst.