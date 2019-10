Martin Garrix: ‘Ik op het Songfestival? Dat werkt niet, man’

staatsbezoek India helemaal klaar voor Oran­je-konings­paar: ‘Maar maak alsje­blieft geen foto’s’

17:07 Het duurt nog een etmaal voordat koning Willem-Alexander en koningin Máxima in New Delhi landen voor een vijfdaags staatsbezoek, maar het land is er al wel helemaal klaar voor. Dat ziet onze koningshuisverslaggever Jeroen Schmale, die het koningspaar alvast vooruit is gereisd.