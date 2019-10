Martin Garrix krijgt groot kruis voor 10 miljard streams

‘10 MILJARD streams in de laatste drie jaar!!’, schrijft Martin bij foto's van de award op Instagram. ‘Teamwork, bedankt Sony Music.’ De award is niet alleen ter ere van het behalen van 10 miljard streams maar ook voor 2,5 miljard videoviews en 35 miljoen downloads. Hoewel Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, nog steeds razendpopulair is, is hij niet meer 's werelds populairste dj. Afgelopen weekeinde raakte hij die titel, gekoppeld aan de koppositie in de gerenommeerde DJ Mag Top 100, kwijt aan de Belgische broers Dimitri Vegas & Like Mike. Drie jaar lang wist Garrix de broers achter zich te houden, maar dit jaar moet hij genoegen nemen met een tweede plek.

EK

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse DJ Martin Garrix het officiële nummer voor UEFA EURO 2020 gaat produceren. Het EK van volgend jaar zal in twaalf landen verspreid over Europa gespeeld worden. Amsterdam behoort tot een van de twaalf speelsteden.



Het officiële nummer zal, in samenwerking met een vocalist, in de lente van 2020 bekendgemaakt worden. Beide artiesten zullen het nummer op 12 juni voor het eerst in zijn geheel laten horen tijdens de openingsceremonie van UEFA EURO 2020 in het Stadio Olimpico in Rome