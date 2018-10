Martin Garrix maakt kans op internationale MTV Award

In de internationale categorieën is Camila Cabello de grootste kanshebber met zes nominaties waaronder Best Song en Best Video voor haar hit Havana met rapper Young Thug. Ze wordt op de voet gevolgd door Post Malone en Ariane Grande die beiden vijf nominaties binnen wisten te slepen.

Vanochtend werd al bekend dat Bizzey, Jack $hirak, Maan, Naaz en Ronnie Flex maken dit jaar kans op een MTV EMA in de categorie Best Dutch Act.

Fans kunnen vanaf 12.00 uur stemmen. De winnaar Best Dutch Act wordt op maandag 29 oktober bekendgemaakt tijdens de pre-party in Amsterdam, die wordt gepresenteerd door MTV-host Kay Nambiar.

Vorig jaar won Lil' Kleine de MTV EMA in de categorie Best Dutch Act. Lil' Kleine won toen in Londen ook in de categorie Best Worldwide Act. Het was de eerste keer dat een Nederlandse artiest met deze prijs naar huis ging.