Martin Garrix pareert criticaster over blessure met heftig operatiefilmpje

VIDEO Ginger Spice zegt alsnog 'sorry' voor verlaten Spice Girls: ‘Ik was een trut’

16:48 Tijdens het allerlaatste concert van hun reünie-tour traden de Spice Girls zaterdag op in het Wembley-stadion. Het was een emotionele avond voor zowel de fans als de zangeressen, met Geri Horner in het bijzonder. Zij kwam tijdens de show nog even terug op haar 'uitstapje' in 1998.