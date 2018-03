Martin van Waardenberg wint prijs voor Hendrik Groen

foto's Prinsen krijgen warme omhelzing na trotseren ijskoude poolwind

17:46 De ijskoude poolwind heeft de schema's en goede voornemens van de deelnemers aan De Hollandse 100 aardig in de war gebracht. ,,Het gaat niet zoals ik wil", zei prins Pieter-Christiaan nadat hij in Friesland op zijn speciale ElliptiGo fiets veel meer tijd nodig had dan gebruikelijk voor de eerste 45 kilometer.