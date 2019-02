Marwan Kenzari in Nederlandse film over Indonesische strijd

Liam Neeson onder vuur na opmerkelij­ke wraakactie

7:52 De Noord-Ierse acteur Liam Neeson (66) heeft in een interview een opmerkelijke herinnering gedeeld, die voor flinke ophef heeft gezorgd. De acteur vertelde in The Independent dat hij er ooit met een knuppel op uit ging om bij wijze van wraakactie een willekeurige zwarte man in elkaar te slaan.