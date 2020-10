Mary Borsato over Marco: 'Ik ben veranderd in een leeuw’

Eind oktober 2019 bevestigde de zanger een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Begin dit jaar besloot hij uit de spotlights te stappen om tot rust te komen. Dat mocht niet baten, want in februari maakten Leontine en Marco bekend uit elkaar te gaan na een huwelijk van 23 jaar. Marco trok bij zijn moeder Mary in om daar in juli weer te vertrekken. Hij kocht een penthouse in Den Haag voor 1,1 miljoen euro. In september was de scheiding rond. Daarna bleef het stil rondom de zanger.