Mary J. Blige treedt op bij Oscars

Ook de andere genomineerde liedjes worden traditiegetrouw vertolkt. Keala Settle zingt This Is Me uit The Greatest Showman, Sufjan Stevens treedt op met Mystery Of Love uit het romantische drama Call Me By Your Name en Andra Day doet haar versie van Stand Up For Something uit Marshall samen met Common, Oscarwinnaar in 2015. Het trio Gael García Bernal, Natalia LaFourcade en Miguel zingt Remember Me uit de animatiefilm Coco.