Mascha van Beautygloss over dochtertje: ‘Onduidelijk of ze armpje ooit kan gebruiken’

Begin deze maand beviel Mascha van haar dochtertje Mila. Ze was al meteen heel open over de zware bevalling en werd vervolgens overladen met steunbetuigingen . Een vraag die de 33-jarige beautyvlogster nog steeds vaak krijgt, is hoe met het armpje van de kleine Mila gaat, dat brak bij de bevalling. ‘Het gaat naar omstandigheden goed’, laat ze vandaag weten op Instagram. Op de foto is te zien dat Mila’s mouw is vastgepind met een veiligheidsspeld om het armpje hoog te houden. ‘Aankleden is echt een hel’, schrijft Mascha. ‘Want je kan die arm niet bewegen zonder dat het pijn doet.’

Erbse parese

Voorlopig zitten Mascha en haar vriend Gregor nog in spanning of het allemaal goed komt met het armpje van hun kleine spruit. Mogelijk heeft de kleine meid erbse parese - een zenuwbeschadiging, waardoor ze haar ampje (deels) niet meer zou kunnen gebruiken. ‘Dat is nog onduidelijk. Ze hebben bij de geboorte wat testjes gedaan en de conclusie is dat het nog niet zeker is. We hebben over 3 weken een afspraak in het ziekenhuis waar alles gecheckt wordt.’



Ze proberen Mila zoveel mogelijk te stimuleren om haar armpje te gebruiken. ‘We hebben goede hoop want ze knijp wel met haar handje. En verder is het een heerlijk rustig meisje met een heel grappig karakter dus ondanks de arm komt ze tevreden over.’



Mascha en Gregor hadden eerder al aangegeven dat de bevalling ook vastgelegd is voor haar YouTube-kanaal, maar voor ze daarmee aan de slag gaan moeten de twee wel een drempel over. ,,We hebben moeite met het idee dat we de vlog moeten editen, want dan moeten we beelden terugkijken. Daar zijn we totaal nog niet klaar voor.”