Masmeijer vanmiddag onderworpen aan kruisverhoor

De gevallen showbizz-ster Frank Masmeijer is al veroordeeld voor acht jaar cel en ging daartegen in hoger beroep. Nu riskeert hij opnieuw acht jaar cel voor de smokkel van de grote hoeveelheid drugs via de Antwerpse haven. Hij probeerde met een gehuurde bestelwagen een lading bananen op te halen. Daarin zat 467 kilo coke, ter waarde van 23 miljoen euro, verstopt. Het plan mislukte. De bende voor wie de drugs bestemd waren, pakte Masmeijer stevig aan en sloegen hem in elkaar.