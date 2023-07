Mathieu van der Poel zingt mee met Rihanna, maar dat blijkt een hit van een Vlaamse zangeres

met video Rihanna is de grote hit in het peloton van de Tour de France. Voor de camera’s van In het wiel verklapte ploeggenoot Jasper Philipsen dat Mathieu van der Poel enthousiast meezingt op de melodie van het liedje. Want wie denkt dat het over de zangeres uit Barbados gaat, heeft het mis. Het is namelijk de titel van de zomerhit van Camille Dhont. Een sensatie in België en dus ook bij Nederlands bekendste wielrenner, die het dansje dat erbij hoort overigens niet kent.

Voor wie wil weten over welke liedje het nou eigenlijk gaat: bekijk het onderstaande YouTube-filmpje. Daarin is inderdaad geen Rihanna te zien, maar de 22-jarige Camille Dhont uit Wevelgem. Op het strand zingt de Vlaamse zangerres op de vrolijke melodie: ‘En nu dans ik als Rihanna, na-na-na, na-na. Na-na, na-na-na, na-na. Na-na, na-na-na, na-na. Als Rihanna-na.” Een flinke hit in België, waarbij het dansje ook vrolijk wordt meegedaan.

Maar wie is die Camille Dhont?

In Nederland kennen we Camille (spreek uit als ‘Kammie’) eigenlijk niet, maar in België is ze een superster. Haar roem dankt ze aan dezelfde jeugdserie waardoor ook Pommelien Thijs - bij ons bekend van de megahit Nu wij niet meer praten - doorbrak. In #LikeMe was ze een van de hoofdrolspelers, waarin Nederlandstalige klassiekers in een nieuw jasje werden gestopt. De inmiddels gestopte serie deed denken aan het Amerikaanse Glee.



Haar doorbraak als solozangeres kreeg ze dankzij producer Regi Penxten. De dj die in de zeroes grote successen boekte met Milk inc. en afgelopen jaar een hit scoorde met Emma Heesters. Hij vroeg haar als zangeres bij zijn dancebeats en hun eerste twee hits sloegen in België in als een bom. Haar eerste solosingle Vuurwerk werd zelfs nog een groter succes en werd dubbel platina. Het leverde haar een deelname op aan Liefde voor muziek (de Vlaamse Beste zangers) en The masked singer. Dat laatste programma won ze als ‘Mispoes’.

Het grote succes staat overigens in schril contrast met het begin van haar carrière. Als 14-jarige deed ze mee aan The Voice kids, maar pijnlijk genoeg draaide er geen enkele stoel. ,,Ik wilde echt door de grond zakken’”, vertelde Camille later. ,,Dat was echt heel vernederend.”



Nu ligt België dus aan haar voeten, maar ook Duitsland probeert ze te veroveren. Haar succesvolle single Vuurwerk werd omgetoverd in Feuerwerk en ze tekende een contract bij Sony Music Duitsland. Daar zal ze ook een album en drie nummers gaan uitbrengen. En over de Belgische landsgrenzen is ze dus al populair, want Mathieu van der Poel is fan. Of verraadt de Nederlandse coureur daarmee zijn wel érg Belgische roots?

Mathieu van der Poel en Camille Dhont