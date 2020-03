Matthijs houdt het niet droog tijdens emotionele DWDD over Nouri

De Wereld Draait Door stond gisteravond in het teken van Abdelhak (Appie) Nouri, de Ajax-speler die drie jaar geleden onwel werd tijdens een oefenwedstrijd en na reanimatie op het veld blijvende hersenschade opliep. De gesprekken met vader, broers en vrienden van de jonge voetballer maakten zoveel emoties los, dat ook Matthijs van Nieuwkerk het niet droog hield. Bijna 1,8 miljoen mensen zagen hoe tafelheer Humberto Tan de presentatie zelfs even moest overnemen.

Vandaag verschijnt het boek Abdelhak Nouri, een Onvervulde Droom van Khalid Kasem, advocaat en vertrouwenspersoon van de familie Nouri. Reden voor De Wereld Draait Door om terug te blikken op de veel te korte carrière van het Ajax-talent. In de studio zitten Nouri’s vader Mohammed, zijn twee broers Mo en Abderrahim en zijn vrienden, de voetballers Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Steven Bergwijn, en presentator Humberto Tan.

Tan weet nog goed hoe de vader van Appie hem aansprak in diens slagerij in Amsterdam, over de kleine Appie. ,,Ooit ga je over mijn zoon praten”, zei hij tegen mij. ,,Toen Nouri bij Ajax steeds groter werd, dacht ik nog vaak aan zijn woorden. En zoals het nu is, is het afschuwelijk. Maar wat een speler, een man met zachte, technische voeten.”

Zware beproeving

Broer Abderrahim vertelt hoe het nu met Appie gaat. ,,Stukken beter dan in het ziekenhuis. We hebben een huis voor hem ingericht waar we hem met de familie 24 uur per dag verzorgen. Hij ligt niet meer in coma. Hij is wakker, hij niest, hij eet, hij boert… Alleen hij komt niet uit bed.”

De vader van Nouri blijft geloven in een wonder, al spreekt hij wel van een zware beproeving’ als het over de toestand van zijn zoon gaat.

Ode aan nummer 34

De beladen uitzending staat bol van de ontroerende herinneringen aan Nouri, wiens carrière zo ruw in de kiem werd gesmoord. Dan wordt het de gasten allemaal even te veel en ook Matthijs van Nieuwkerk krijgt de brok in zijn keel niet langer weggeslikt. ,,Het doet je wat hè?”, reageert Humberto als hij de tranen bij Matthijs ziet. ,,Ja… vader, broers, vrienden… ‘t is moeilijk.”

Tekst gaat verder onder de video:

Ook Ali B, die samen met Douwe Bob een ode brengt aan de jonge voetballer, houdt het niet droog. Hij is een groot bewonderaar van Nouri en heeft zelfs zijn jongste zoon naar hem vernoemd. Ondanks het verdriet houdt de rapper vooral vast aan de nalatenschap van Appie. ,,Ik ben jaloers op zijn legacy. Het leven vliegt voorbij en wat je achterlaat is het meeste waard. Hij heeft al zoveel mensen bij elkaar gebracht, het is zo ongelofelijk inspirerend. Maar het is wel een pittige uitzending dit.”

Dat vinden de kijkers ook. ,,Dit is zo, zo mooi”, tweet de een. ,,Ja zo houdt natuurlijk niemand het droog”, reageert een ander.