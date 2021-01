Matthijs van Nieuwkerk genezen van corona, nieuwe show gaat eindelijk door

De eerste aflevering is nu zaterdag om 21.40 uur te zien op NPO 1. Eigenlijk zou de show al op 9 januari van start gaan, maar vanwege de coronabesmetting van Van Nieuwkerk werd dat uitgesteld. Een week later, op 16 januari, kampte hij nog steeds met klachten. Wel was er op oudejaarsavond een special van het programma te zien. Daar keken 1.051.000 mensen naar.



De 60-jarige talkshowcoryfee hield tot de uitzending geheim hoe de invulling van het praatprogramma zou zijn. Op oudejaarsavond waren live optredens en cabaret te zien. Joost Prinsen schoof aan om poëzie met de kijkers te delen. Vooral Prinsen kon op veel positieve reacties rekenen op social media.



Van Nieuwkerk gaf aan dat de coronacrisis flink impact heeft gehad op zijn nieuwe show. Voor de uitzending op 31 december vertelde hij: ,,We hebben een maand geleden alles weggegooid. We hoopten toch nog lang op een coranaluwe of -loze periode en op vierhonderd mensen gedistanced publiek. Een kleine tv-arena. Daar had ik zin in en plannen mee. Daar was het me eigenlijk allemaal om begonnen. Maar om een fonkelnieuw tv-theater te openen zonder publiek, vond ik een zwaktebod.”