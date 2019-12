Matthijs van Nieuwkerk is de ideale presentator voor Kopspijkers 2.0

Spoiler­blun­der kost Expeditie Robinson geen kijkers

8:52 Hoewel RTL 4 door een flinke blunder al de finalisten van Expeditie Robinson had verklapt, keken gisteravond naar de halve finale toch 1,6 miljoen mensen. Dat is net zoveel als in de week ervoor. De halve finale van Maestro trok 1,9 miljoen kijkers.