Matthijs van Nieuwkerk organiseert concert in de Ziggo Dome

Yolanthe praat liefst nooit meer over ex Wesley Sneijder

11:41 Yolanthe Cabau houdt haar lippen stijf op elkaar als haar stukgelopen huwelijk met Wesley Sneijder ter sprake komt. ,,We hebben afgesproken dat we over de details allebei niets zeggen en daar houd ik me aan”, zegt de actrice zaterdag in een interview met De Telegraaf.