Mattie en Marieke helpen boer Nico aan een vrouw

De sportieve Nico is op zoek naar een spontane vrouw die er goed uit ziet. ,,Een leuke uitstraling vind ik belangrijk. Ik wil alleen moeite doen voor vrouwen met een leuke uitstraling", vertelt hij in het introductiefilmpje vandaag, waarin hij aan Mattie & Marieke-stagiair Joe uitlegt wie hij is en waar hij naar op zoek is. De Ottolandse boer waarschuwt dat hij erg direct kan zijn. ,,Ik hoor wel eens dat ik iets subtieler kan zijn. Ik ben zo direct, daar moet je tegen kunnen.”

Hij nam vorig jaar het bedrijf over van zijn vader en sindsdien woont hij alleen. Dat vindt hij soms ‘best saai’. In het verleden heeft hij een relatie van zes jaar gehad en hij hoopt nu iemand te vinden die bij hem op de boerderij wil komen wonen. Want het boerenwerk vraagt veel aandacht. ,,Ze hoeft niet mee te helpen, maar moet het bedrijf wel accepteren. Het bedrijf staat eigenlijk altijd op één.” Bovendien staat hij ook dag en nacht paraat voor de vrijwillige brandweer, ‘maar zo vaak is dat niet’. ,,En ik kan heus wel eens een weekendje weg. Dat doe ik ook graag, maar ik heb nu geen vrouw om een weekendje mee weg te gaan.”

Spelletje

Mattie Valk en Marieke Elsinga kwamen bij toeval uit op de boer, die vorige week maandag meedeed aan een spelletje in de show. Ze kwamen te spreken over zijn liefdesleven, hoorden dat hij was afgewezen door Boer Zoekt Vrouw en besloten hem te gaan helpen. Op sociale media staat onder de video al een aantal reacties van mensen die wel iemand weten. Ene Saskia is helemaal enthousiast: ,,Wat een leuke knul, die mag mijn schoonzoon wel worden. Ik heb een hele leuke dochter Emma van 22, is gek op dieren. Misschien moeten we ze allebei even helpen.”

Wie zichzelf op de boerderij ziet naast Nico kan tot en met vrijdag reageren op de site van Qmusic.