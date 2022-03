Mattie en Wietze herenigd voor Radio 555: ‘Je voelt een beetje als een ex’

Mattie en Wietze zijn vandaag voor het eerst in vijf jaar herenigd, speciaal voor de landelijke actiedag. ,,We gaan geen liedje draaien”, grapten ze. ,,We hebben heel veel bij te praten.”

De twee dj’s zouden in 2017 samen overstappen naar Sky Radio maar op het laatste moment bedacht Mattie zich. Hij besloot bij Qmusic te blijven, zonder eerst met Wietze te overleggen. Het leidde tot de geruchtmakende breuk tussen het succesvolle radioduo, waarbij Wietze Mattie een ‘op geld beluste matennaaier’ noemde. Hij zou onder meer een Tesla aangeboden hebben gekregen om te blijven. Mattie betuigde spijt voor zijn handelen. Ze hebben elkaar daarna nooit meer gesproken, tot afgelopen weekend.

Ze wilden in het begin van de uitzending hun ‘abrupte einde’ als ‘olifant in de kamer’ toch direct benoemen. ,,Ik voel me wel een beetje gespannen”, zei Wietze. Mattie knikt instemmend. Wietze: ,,Het voelt toch een beetje als het zien van je ex. Ergens voel je nog liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je toch: wat een bokkenlul.” Mattie: ,,Maar ik had ook het gevoel alsof de tijd had stilgestaan. Het gesprek aan de telefoon was alsof ik je drie dagen eerder nog had gesproken.” Wietze lacht: ,,Het hielp dat ik lekker in de olie zat. Ik had behoorlijk wat wijn op, dus het kwam niet zo hard binnen allemaal.”

Even later bespreken de twee de hoge benzineprijzen. Wietze tegen Mattie: ,,Wat fijn dat je dan een Tesla rijdt.” Mattie incasseert de grap met een lach: ,,Ik dacht al: waar blijft ‘ie.” Na de eerste ongemakkelijke momenten ogen de twee meer ontspannen, lopen geregeld even naar elkaar toe en lachen. Aan het eind bedanken ze elkaar voor de fijne twee uur radiomaken ‘al is het met een verdrietige reden’. ,,Wil je met me mee naar huis rijden?” vraagt Mattie. Wietze: ,,Nee dat hoeft niet. Je stond wel dubbel geparkeerd met die Tesla van je.” Ze lachen allebei hard.

Mooi moment

Over de hereniging zei Valk donderdag dat het voor de twee ‘een mooi moment is om het verleden achter hen te laten’. ,,En zeker als je nu kijkt wat er allemaal aan de hand is in de wereld, dan zet dat dingen ook in perspectief, om het zacht uit te drukken. Dus wij geven elkaar een hand en gaan zo veel mogelijk geld inzamelen voor Oekraïne. Het is maandag te horen op álle radiozenders.”

Mattie presenteert inmiddels samen met Marieke Elsinga een succesvolle ochtendshow op Qmusic. Wietze is al enkele jaren te horen bij Radio 538 en volgde begin dit jaar Frank Dane op als presentator van de ontbijtshow van die zender. Nog tot tien uur zijn Mattie en Wietze op de radio te horen voor radio 555, daarna zijn er andere duo's te horen. Vanavond is er ook een tv-uitzending.

