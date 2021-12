Mattie, Marieke, Domien én Bram laten zich opsluiten voor derde editie escape room op Qmusic

Het viertal mag pas naar buiten als ze de ‘muzikale code’ kraken en luisteraars kunnen ze daarbij helpen. Bram Krikke neemt dit jaar de plek van Kai Merckx in, die binnenkort zijn eerste kindje verwacht.

Vorig jaar lukte het de dj’s pas na vier dagen om te ontsnappen. De dj’s krijgen ieder een ultrakort fragment van een hit uit de geschiedenis van de Top 40. De enige manier om uit de escape room te komen, is het raden van de juiste titel en artiest, de oplossing van de muzikale code.

In de Q-escape room bevinden zich allerlei puzzels die de dj’s dichterbij de oplossing brengen. Elke dag tussen 06.00 en 20.00 uur wordt er live radio gemaakt vanuit de Q-escape room. Mattie, Marieke, Domien en Bram verblijven continu in de escape room, ze eten en slapen er dus ook.

Tijdens de eerste twee edities Q-escape room werden de dj’s massaal geholpen door de luisteraars. Er kwamen tienduizenden berichten binnen en het aantal bezoekers op de website en in de app steeg explosief, meldt de zender. Zo lag de het gebruik van de videoplayer in de Q-app maar liefst 671 procent hoger dan in reguliere weken.