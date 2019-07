Mattie Valk heeft nieuwe vriendin: Ik ben enorm verliefd

Qmusic-dj Mattie Valk heeft een nieuwe vriendin en het is - ondanks hardnekkige geruchten - níet zijn collega Marieke Elsinga. De 34-jarige plaatjesdraaier is namelijk enorm verliefd met Jamy (36).

,,We kennen elkaar al een hele tijd, en we zijn best al een tijdje verliefd. Ik ben zo verliefd, de hele zoete bende tot aan de maan. Ik heb nog nooit een pilletje genomen, maar ik denk dat het zo voelt. Ze heeft mijn moeder ontmoet en is goedgekeurd”, aldus Mattie in zijn eigen ochtendshow. ,,Ik wil het van de dagen schreeuwen, maar zij werkt niet in de schijnwerpers.”

Jamy, die hij kent via gezamenlijke vrienden in Rotterdam, vult hem naar eigen zeggen goed aan. ,,Ze laat me onwijs lachen en ik vind haar ontzettend knap. Ze kan me ook als geen ander op mijn plek zetten als ik weer eens chaotisch ben. Ze geeft me regelmaat. Want dat is iets wat ik van nature niet zo heb.”

Het stel gaat binnenkort voor het eerst samen op vakantie.