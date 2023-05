Mattie Valk is weer vrijgezel: ‘Na vier jaar als vrienden uit elkaar’

De twee zijn ‘een poosje geleden’ in ‘vriendschap’ uit elkaar gegaan, vertelde Valk. De sfeer in de studio was luchtig: sidekick Joe grapte dat Valk nu ook zijn bootje een andere naam moet geven, want die is Jamy gedoopt. Het stel woonde niet samen. Een paar maanden geleden vertelde Valk nog dat hij zijn vriendin niet wil lastigvallen met een wekker die doordeweeks om 4 uur ‘s nachts gaat.

In juli 2019 vertelde de dj voor het eerst over zijn relatie met Jamy, die verder ‘geen plannen had om in de schijnwerpers te staan’. ,,We kennen elkaar al een hele tijd en we zijn best al een tijdje verliefd maar we hielden het eerst nog even voor onszelf. Ik ben van de kaart van verliefdheid. Ik heb nog nooit een pilletje genomen, maar ik denk dat het zo voelt. Ze heeft mijn moeder ontmoet en is goedgekeurd’’, aldus Mattie in zijn eigen ochtendshow. ,,Nu we samen op vakantie gaan, wil ik wil het van de daken schreeuwen. Ik ben heel heel gelukkig.’’