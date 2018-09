MAX en AVROTROS herdenken Anneke Grönloh

Holly en Soy maken indruk en scoren drie tienen in Dance Dance Dance

11:48 De eerste tienenregen is gevallen in het RTL 4-programma Dance Dance Dance. Acteurskoppel Holly Mae Brood en Soy Kroon maakte gisteravond diepe indruk met hun dans op het nummer What About Us van Pink. Jurylid Timor Steffens was laaiend enthousiast: ,,Een van de beste optredens die ik in al die jaren Dance Dance Dance heb gezien."