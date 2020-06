MAX vakantieman verslaat kijkcijferkanon Chateau Meiland

Met 1,5 miljoen kijkers was MAX vakantieman meer in trek dan Chateau Meiland, dat ruim 1,3 miljoen mensen aan zich wist te binden. De realityshow over de kasteelperikelen rondom de familie Meiland was wel weer verreweg het best bekeken programma op SBS6. Man bijt hond XL trok aansluitend 655.000 kijkers.