Max Verstappen wordt oom: zus verwacht eerste kindje

Deze presenta­tri­ce stoot Jessie Jazz van troon als mooiste vrouw van Nederland

20:37 Onlinebekendheid en presentatrice Sylvana IJsselmuiden (25) is door mannenblad FHM verkozen tot de mooiste vrouw van Nederland 2020. Ze neemt de titel over van voormalig miss Jessie Jazz Vuijk, die vorig jaar won. Yolanthe Cabau, dit jaar op plaats drie, wordt geëerd met een All Time Favorite-award.